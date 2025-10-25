Секрет здоровых волос: как часто нужно мыть голову на самом деле

Частота мытья головы давно вызывает споры. Кто-то без этого ни дня не может, а кто-то обходится и разом в неделю. Автор канала «Волосатый канал: секреты красивых волос» говорит о том, что трихологи советуют подходить к этому вопросу индивидуально и не злоупотреблять ежедневным очищением.

© ГлагоL

Кожа головы покрыта липидным слоем и обладает собственным микробиомом, которые поддерживают водный баланс и нормальное функционирование фолликулов. При слишком частом мытье эти естественные механизмы ослабевают, что со временем приводит к изменению состояния кожи и ускоренному загрязнению.

А чтобы исправить это, переходите на мягкие средства. Можно использовать пилинг пару раз в неделю, к тому же не стоит перегружать корни лишними баночками. Старайтесь мыть голову 2-3 раза в неделю, если нужно чаще, то только с очень бережным обращением.