Мужчины все чаще идут на пластику: зачем и какие операции выбирают

Стереотип о том, что забота о внешности — исключительно женская привилегия, постепенно исчезает. Всё больше мужчин решаются на пластические операции, стремясь выглядеть моложе, увереннее и ухоженнее. Сегодня мужская эстетическая хирургия становится самостоятельным направлением со своими особенностями и подходами. Об этом рассказала пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова, имеющая 30-летний опыт работы в эстетической хирургии.

Портрет пациента и мотивация

Подтянутое тело и молодое лицо сегодня воспринимаются как атрибут успеха и здоровья, что увеличивает социальное давление на мужчин.

«По статистике, сегодня около 10% пациентов пластических хирургов в России — мужчины, и эта доля неуклонно растёт во всём мире», —

Типичный пациент уже не ограничивается знаменитостями. На консультацию приходят как молодые люди, желающие исправить последствия травм, так и зрелые мужчины, стремящиеся убрать возрастные изменения. Нередко инициаторами перемен выступают близкие По словам Любови Сафоновой, выбор операции часто зависит от возраста.

Популярные операции у мужчин

По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), в мировом рейтинге мужских операций лидирует блефаропластика. В России же стабильно высоким спросом пользуются ринопластика и липосакция.

Пластика век (блефаропластика). Эта операция позволяет быстро придать взгляду отдохнувший вид, устраняя нависание верхних век и мешки под глазами. По словам Любови Сафоновой, хирург должен учитывать анатомические особенности мужчины.

«Важно отметить, что мужская блефаропластика имеет иную разметку, нежели женская. Ее должен знать хирург, который работает с пациентами-мужчинами», —

Коррекция носа (ринопластика). Мужчины часто приходят на эту операцию не только по эстетическим, но и по функциональным причинам, например, чтобы исправить последствия травмы или решить проблемы с дыханием и храпом. Хирург одновременно выравнивает перегородку и, по желанию пациента, корректирует форму носа.

Коррекция фигуры. Устранение жировых отложений на животе и боках — одна из самых частых целей. Даже активные мужчины могут сталкиваться с так называемым «возрастным животом». В зависимости от ситуации применяется липосакция или абдоминопластика. Также популярна липоскульптура, когда собственный жир пациента перераспределяется для придания фигуре более атлетичных очертаний, например, для усиления грудных мышц или плеч. Отдельным направлением является устранение гинекомастии — увеличения грудных желез.

Особенности подхода

Мужская пластика требует от хирурга учета многих нюансов. Кожа у мужчин более плотная, а мышцы сильнее развиты. Эстетические цели также различаются: если для женщин допустима мягкость линий, то для мужчин важно сохранить угловатость и брутальность. Опытный хирург стремится подчеркнуть естественную мужественность, а не изменить внешность до неузнаваемости.

«Хирург, практикующий мужскую пластику, знает и учитывает анатомические и эстетические различия, чтобы из мужского лица не получилось женское», —

Психологический аспект играет не последнюю роль. Мужчины, как правило, хотят естественного результата без радикальных перемен.

Психология и восстановление

Физиологически мужчины часто восстанавливаются быстрее, но психологически переносят реабилитацию сложнее. Им мешают повязки и дискомфорт. По словам Любови Сафоновой, в мужском мировоззрении не заложено понятие о том, что красота требует жертв.

Заключение

Общественное восприятие мужской пластики становится все более спокойным. Примеры известных людей, которые открыто говорят о своих операциях, способствуют разрушению старых стереотипов. В то же время история Микки Рурка служит предостережением о важности выбора квалифицированного хирурга. Современная пластическая хирургия для мужчин — это не следование моде.