Кто первым сделал пластическую операцию и зачем

211 лет назад в Лондоне случилась сенсация – хирург Джозеф Карпю провел операцию по восстановлению носа. С тех пор англичане высокомерно заявляли, что это произошло впервые. Как-то позабыв, что сам Карпю честно говорил, что сделал ее по «индийскому методу». А познакомились британцы с ним после завоевания этой «отсталой» страны, случившееся незадолго до события.

О Карпю пластические хирурги сейчас не особо вспоминают – они знают, что даже и в Европе он был не первым. Но тогда, 23 октября 1814 года, был запущен процесс, в результате которого пластическая хирургия получила научную поддержку и стала вначале возможной, а теперь и массовой. Кстати, огромный вклад внесли русские врачи, двумя годами ранее они сделали операцию даже сложнее, чем Карпю.

О пластической хирургии знали еще в Древнем мире. Всегда были травмы, полученные в ходе боевых действий, в результате насилия или несчастного случая. О том, что такие практики были в Месопотамии медицинских текстов пока не найдено. Но зато есть юридические – законы определяют в каких случаях и сколько надо платить врачу. И там упоминаются «надрезы бронзовым ножом» на лице и лбу.

В Древнем Египте уже точно делали такие операции. Об этом говорит текст, который называют «Большой хирургический папирус Эдвина Смита», по имени ученого впервые его описавшего. Там приводится 48 хирургических операций, в основном из области травматологии. Среди них оказалась и восстановление сломанного носа.

Папирус относится к XVI веку до нашей эры, но предполагают, что является копией более древнего. Оригинал, с которого переписали, относят к еще более раннему времени Древнего царства. А это уже XXVII-XXII века до нашей эры. Или за 6-7 тысяч лет до операции Карпю.

© «Большой хирургический папирус Эдвина Смита»

Но самых больших успехов добились медики Древней Индии. В отличие от остальных цивилизаций там не существовало запрета на препарирование тел. Поэтому индийцы лучше всех остальных знали анатомию человека.

Самым выдающимся хирургом из тех, кто нам известен был Сушрута живший в VI веке до нашей эры. Он написал трактат «Сушрута-самхита», которая входила в «Великую трилогию». Дошедший до нас список относят ко II-III векам до нашей эры. Он описывает более 300 операций и 120 хирургических инструментов.

Среди них есть также операция, которую уже безо всяких оговорок можно смело называть пластической. Однажды женщину по имени Сурпунакха приговорили к отрезанию носа. Ничего необычного, в древности и в средневековье частая практика. Но потом выяснилось, что приговор вынесли ошибочно, дама невиновна. А нос уже успели отрезать. Сушрута взялся его восстановить.

Для этого он вырезал кусок кожи со лба (там много кожи, отсюда и складки), сделал каркас и натянул на него его. Потом поправил и придал носу нормальную форму. Правда, у женщины остался шрам на лбу, но зато вернулся нос.

Вот ровно такую операцию и проделал Джозеф Карпю. В 1794 году британцы высадились в Индии и началась колонизация страны. Врачи Вест-Индской компании очень быстро познакомились с достижениями индийских коллег и не постеснялись у них учиться – тут им надо отдать должное.

© Джозеф Карпю

Карпю оказался одним из врачей, кто познакомился с такой практикой, но первым кто решился на операцию в Лондоне. И она оказалась успешной – пациент через три дня, после снятия повязки, скакал и кричал:

«Боже мой, да это же нос!» Справедливости ради, Карпю сразу всем говорил, что действовал по «индийскому методу».

Но опять же он в Европе не был первым. В 1450 году сицилиец Минути Бранка провел ровно такую же операцию. Итальянцы активно торговали с Востоком и сумели познакомиться с индийской технологией, так что Бранка тоже у них ее заимствовал.

В вот Гаспар Тальякоцци уже пошел дальше. В 1597 году он опубликовал трактат, где описывает такую же операцию, но кожу берет уже не со лба, а с руки. Вот он-то и считается сейчас основателем ринопластики. Хотя понимания у современных ему властей не нашел, церковь считала, что он вмешивается в дела бога. Его даже похоронили потом на неосвященной земле.

Свою операцию Карпю сделал в 1814 году неслучайно – завершались Наполеоновские войны и после них осталось много покалеченных и изуродованных людей. Немецкий врач Фердинанд фон Грефе вплотную занялся восстановительной медициной, прежде всего челюстно-лицевой. Именно он ввел в оборот термины «ринопластика» и «пластическая хирургия».

Столкнулись с такой проблемой и русские врачи. Во время Отечественной войны 1812 года получил тяжелое ранение полковник Михаил Балк. Да так, что ему снесло чуть ли не половину черепа. Доктора поставили серебряную пластину, наложили повязку и уже ни на что не надеялись.

Но рана заросла! Более того, Балк продолжил сражаться, стал генералом, и в эту пластину опять угодила пуля и не смогла ее пробить. После этого солдаты заговорили, что у их командира серебряная голова и пули его не берут. Но он все же скончается в 1818 году, но ведь еще шесть лет прожил, и активно.

Русские врачи на этом не остановились. Так Илья Буяльский научился восстанавливать нижнюю губу из кожи подбородка. Знаменитый хирург Николай Пирогов также занимался ринопластикой, а его ученик Юрий Шимановский защитил диссертацию по восстановлению носа и первый применил метод, чтобы нос не западал. До этого даже индийцы не додумались.

Ну а после того, как Николай Склифосовский создал аппарат, который поддерживал обезболивание во время челюстно-лицевых операций, пластическая хирургия стала доступна и начала применяться широко.

Так что, как видим, англичанин Джозеф Карпю, был совсем не первым. Но та его операция все равно была важной – отныне медики уже не боялись шельмования и более смело взялись за операции. В результате мы сейчас имеем целую отрасль медицины, которая называется пластическая хирургия. Она дает возможность нормальной жизни тысячам людей, возвращая им утерянные черты лица и делая счастливее.