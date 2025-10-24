«Безрассудство». Реклама итальянского бренда возмутила пользователей Сети

Итальянский бренд Diesel выпустил рекламу с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелиной Николау и вызвал споры в сети. Соответствующие видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модной марки.

В размещенном ролике блогеры запечатлены на крыше высотного здания. Биркус предстал перед камерой в синих джинсах и черных ботинках. Николау, в свою очередь, была одета в ультракороткие шорты и джинсовую куртку. Влюбленные сидели на рекламном щите и целовались.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу идеи для рекламного видео. Некоторые из юзеров обвинили руферов в избыточном риске ради съемки. «Надеюсь, это сняли на зеленом экране», «Diesel всегда был брендом, который говорит о смелости и нарушении границ, но какой пример подаст эта реклама?», «В чем смысл этого видео? Безрассудство», «Ого, это так провокационно», «Эти молодые люди такие храбрые», «После просмотра мне захотелось с кем-нибудь поцеловаться», — высказывались они.

В марте Diesel снял рекламу с иллюзией испражняющейся модели и подвергся критике в сети.