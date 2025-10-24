Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике
Американская актриса Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике. Соответствующее интервью публикует немецкая версия журнала Vogue.
По словам знаменитости, ее совершенно не волнует, что какой-нибудь откровенный наряд может показаться общественности слишком сексуальным.
«Мне, в общем-то, все равно. Мне доводилось носить самые красивые платья, и я чувствую себя в них прекрасно, поэтому я их и ношу», — отметила она.
В то же время звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» признает, что некоторые откровенные образы могут ей не подходить.
«Все зависит от фасона, отделки, цвета и всего остального. Поэтому, если я найду красивое платье, в котором мне комфортно, конечно, я хочу его надеть! И носить сексуальное платье — это здорово», — подчеркнула собеседница издания.
В сентябре Дакота Джонсон в прозрачном платье без бюстгальтера посетила кинофестиваль в Цюрихе.