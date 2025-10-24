Американская актриса Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике. Соответствующее интервью публикует немецкая версия журнала Vogue.

По словам знаменитости, ее совершенно не волнует, что какой-нибудь откровенный наряд может показаться общественности слишком сексуальным.

«Мне, в общем-то, все равно. Мне доводилось носить самые красивые платья, и я чувствую себя в них прекрасно, поэтому я их и ношу», — отметила она.

В то же время звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» признает, что некоторые откровенные образы могут ей не подходить.

«Все зависит от фасона, отделки, цвета и всего остального. Поэтому, если я найду красивое платье, в котором мне комфортно, конечно, я хочу его надеть! И носить сексуальное платье — это здорово», — подчеркнула собеседница издания.

В сентябре Дакота Джонсон в прозрачном платье без бюстгальтера посетила кинофестиваль в Цюрихе.