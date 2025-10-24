Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова прошлась на камеру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,4 миллиона подписчиков.

© РИА Новости

42-летняя исполнительница была запечатлена в черном облегающем боди и ботфортах. Поверх упомянутого наряда она надела кожаную оверсайз-куртку, дополнив образ солнцезащитными очками.

© Lenta.ru

В то же время она распустила завитые в локоны светлые волосы.

«Я должна была это снять», — подписала певица публикацию.

Ранее в октябре Анна Седокова снялась в блестящем прозрачном платье. Исполнительница снялась в серебристом блестящем платье из сетки, сквозь которое просвечивалось тело звезды.