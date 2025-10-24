Дерматолог предупредил о косметике, которой нельзя пользоваться

Использование просроченной косметики может привести к заражению инфекциями и появлению аллергической реакции. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-дерматолог Юлия Галлямова. По ее словам, срок годности для декоративных средств придуман в целях безопасности, поэтому ему нужно следовать.

