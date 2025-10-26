Пластика за час: три операции с быстрым результатом и восстановлением

Из-за современного ритма жизни в эстетической медицине востребованы процедуры, которые дают быстрый результат без длительного периода восстановления. Таким критериям отвечают три пластические операции, позволяющие радикально изменить внешность в сжатые сроки. О них «Вечерней Москве» рассказал основатель центра инновационной медицины Damas Medical Center, пластический, челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф.

© Вечерняя Москва

Липосакция подбородка

По его словам, если вас смущает второй подбородок или вы хотите сделать более выделенным контур нижней челюсти, тогда стоит рассмотреть процедуру липосакции подбородка.

Преимущества операции:

проводится через три маленьких разреза по 3-4 миллиметра в области складки мочки уха и в складке подбородка;

длится от 30 до 50 минут (в зависимости от конкретного случая);

операция и выписка из стационара проходят одним днем;

период восстановления — семь дней.

— После операции вы будете находиться в компрессионной повязке или индивидуальном бандаже в течение семи дней. Очень хорошо совмещать перевязки с одномоментным проведением физиопроцедур, что значительно сокращает сроки реабилитации и поможет быстрее избавиться от послеоперационных отеков. Через неделю вы полностью можете вернуться к привычному ритму. Хотя если компрессионная повязка вас не будет смущать, то можно и раньше, — заверил специалист.

Блефаропластика

Еще одна очень популярная операция с минимальными сроками реабилитации — блефаропластика. Она показана, если вас беспокоят нависание верхнего века, мешки или морщинки под глазами или хочется освежить взгляд. Преимущества:

госпитализация с операцией и выпиской возможны одним днем;

операция выполняется под внутривенным наркозом и длится от 40 минут до 1,5 часа (в среднем — в зависимости от объема);

реабилитация — 7–14 дней (в зависимости от склонности к отекам и синякам);

разрез и в будущем рубчик при верхней блефаропластике располагается в складке верхнего века и практически незаметен, при нижней же — все зависит от вида операции.

— При нижней блефаропластике мы используем два варианта: открытая нижняя блефаропластика и трансконъюнктивальная. Отличие в том, что при открытой нижней блефаропластике рубчик будет располагаться под ресницами нижнего века, а при трансконъюнктивальной вовсе не будет виден глазу, потому что доступ осуществляется со стороны конъюнктивы. Но данная операция показана не всем, так как важно учитывать, что в таком случае мы не сможем убрать избыток кожи нижнего века, — уточнил хирург. — Швы в области век убираются на седьмые сутки после операции. И далее вы можете возвращаться к привычному ритму жизни.

Удаление комков Биша

Такая операция показана людям, которые считают, что природа наградила их излишним объемом в области щек, пояснил врач. Благодаря удалению комков Биша вы можете получить сужение овала лица и более выразительные, поднятые скулы. Преимущества:

операция проводится под внутривенной седацией и также возможна с выпиской из стационара в один день;

длится операция 20–30 минут;

швы делают саморассасывающиеся, со стороны слизистой рта, поэтому за наличие рубцов на лице можно не переживать;

после процедуры будут незначительные отеки, которые могут сохраняться до 7–14 дней.

— Но в остальном только ограничения в плане активной мимики и приема пищи (только жидкая и через трубочку в течение 5 дней). Эффективность данной операции и прогнозируемый результат возможно оценить только на очной консультации, потому что наличие комков Биша и их объем у всех людей разный, — добавил доктор.

