С чем лучше всего носить длинные самоги

Длинные сапоги — это не просто обувь, это заявление! Они способны мгновенно преобразить любой образ, добавить элегантности и тепла, делают ноги визуально длиннее и стройнее, а также служат прекрасной основой для стильных сочетаний. Но как правильно их носить и с чем сочетать, чтобы выглядеть не просто стильно, а безупречно? Стилист Юлия Никифорова рассказывает детали.

© Freepik

Выбор сапог: на что обратить внимание

«Материал: кожа, замша, текстиль — каждый создает разный эффект. Кожа — это классика, замша добавляет мягкости, а текстильные варианты могут быть более смелыми и трендовыми», — говорит стилист.

Сапоги выше колена, до колена или чуть ниже — выбирайте в зависимости от вашей фигуры и предпочтений.

Цвет: классические черные, коричневые и бежевые сапоги — самые универсальные.

«Однако не бойтесь экспериментировать с яркими оттенками, если ваш образ позволяет», — обращает внимание эксперт.

Экспериментируйте с каблуком: сапоги на каблуке придают образу женственности и изящества. Модели на плоской подошве или на устойчивом каблуке — более практичны и удобны для повседневной носки. Шпильку для рокового образа выбирайте в зависимости от случая.

С чем носить длинные сапоги?

С платьями

Это, пожалуй, самое элегантное и женственное сочетание. Сапоги прекрасно дополнят струящиеся платья из шелка, бархата или трикотажа. Особенно выигрышно смотрятся модели с разрезами, которые позволяют продемонстрировать ваши сапожки, это самый безопасный и элегантный вариант. Платья миди из трикотажа, шерсти или шелка идеально сочетаются с длинными сапогами. Рискованный, но стильный вариант.

«Важно соблюдать баланс: выбирайте платья с длинными рукавами, более закрытым верхом и избегайте слишком облегающих моделей. Платья-футляры — это еще один классический вариант, который прекрасно смотрится с длинными сапогами. Добавьте к этому образу жакет или пальто, и вы готовы к любому событию», — рекомендует Юлия.

С юбками

Юбка-карандаш. Классическое сочетание, которое всегда выглядит элегантно.

«Сапоги на каблуке с юбкой-карандаш — идеальный вариант для офиса или деловой встречи», — советует Юлия.

Юбка А-силуэта.

«Этот вариант отлично сочетается с сапогами на устойчивом каблуке или на плоской подошве. Она создает женственный силуэт и придает легкости», — считает эксперт.

С брюками и джинсами

Узкие брюки и джинсы — это одно из самых популярных и универсальных сочетаний. Вправьте их в сапоги, и вы получите стройный и элегантный силуэт.

«Прямые брюки, если вы предпочитаете более классический стиль, станут отличным выбором. В этом случае сапоги лучше надевать поверх брюк», — говорит стилист.

С легинсами и шортами

Вариант с легинсами: комфортно и стильно для повседневной носки. С шортами, плотными колготками и вязаным свитером — тепло и модно.

С пальто

Длинные сапоги и пальто — это классика осенне-зимнего сезона. Выбирайте модель, которая сочетается с обувью по длине и стилю. Тренч — еще один беспроигрышный вариант. «Он добавит образу элегантности и утонченности. Дубленка или шуба: для создания теплого и стильного образа», — советует Юлия.

Рекомендации стилиста по сочетаниям

Играйте с пропорциями: объемный верх (свитер оверсайз) хорошо сочетается с облегающими сапогами.

Создавайте монохромные образы: сапоги в тон одежды — это всегда элегантно и визуально удлиняет ноги.

Не бойтесь акцентов: яркая сумка или шарф добавят изюминку образу.

Учитывайте свой тип фигуры: высоким девушкам подойдут сапоги любой высоты, а миниатюрным лучше выбирать модели на каблуке.

«Комфорт — прежде всего! Выбирайте сапоги, в которых вам удобно ходить, иначе даже самый стильный образ будет испорчен неуверенной походкой», — резюмирует специалист.

Длинные сапоги — это универсальная и стильная обувь, которая может стать настоящей находкой в вашем гардеробе. Главное — правильно подобрать модель, цвет и сочетать их с подходящей одеждой. Не бойтесь экспериментировать и создавать свои уникальные образы!