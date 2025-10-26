Мешки под глазами: как избавиться от отеков на лице

Мешки под глазами под глазами никого не украшают. Они придают лицу уставший и болезненный вид. Как объясняют врачи, они появляются из-за отека или возрастного изменения тканей. В первом случае под глазами скапливается жидкость, во втором — ослабленная кожа обвисает, а жировая ткань смещается вниз. Вот основные причины и способы решения.

С возрастом кожа теряет коллаген и эластин, а связки ослабевают, позволяя жиру «провисать». Включите в свой рацион белок, витамины С и Е. Хорошо помогают пептидные сыворотки, также рассмотрите косметологические процедуры, например, скульптурный массаж.

Нехватка воды серьезно нарушает микроциркуляцию и заставляет клетки запасать жидкость. Медики советуют пить воду, как только вы почувствовали жажду. При этом кофе, чай и газировку нужно ограничить, поскольку они обладают мочегонным эффектом.

Натрий из соли задерживает воду в тканях. Конечно, отказаться совсем от нее не получится, но сократить ее количество вы в состоянии. Кроме того, ешьте больше продуктов с калием. Бананы, шпинат и натуральные йогурты помогают выводить лишнюю жидкость.

Гормоны стресса нарушают водно-солевой баланс, что ведет к отекам. Спать необходимо 6-9 часов в сутки. Попробуйте вести дневник эмоций и практиковать техники осознанности, чтобы снизить уровень тревоги, отмечает канал «IQ Ladies – Женская территория».

Застой лимфы из-за синусита, аллергии или искривления перегородки может проявляться отеками под глазами. Обязательно нужно посетить ЛОРа. Поставьте в комнату увлажнитель воздуха, делайте легкий массаж вокруг носа и глаз и хотя бы простую зарядку по утрам.

Если мешки под глазами не исчезают, то это повод сходить к терапевту. Постоянные отеки могут указывать на проблемы с почками, печенью, надпочечниками или щитовидной железой.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что отеки на ногах и мешки под глазами могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Он призвал в таких случаях не пить мочегонные средства, а идти скорее к поликлинику, писал «ГлагоL».