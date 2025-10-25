Названа одежда, которая указывает на кризис личности у миллениалов

В Сети обнаружили необычную закономерность. Всё началось с видео блогерши c ником @mumlifeinfullbloom. Она сняла свой гардероб и рассказала, что он практически полностью состоит из полосатых футболок и джинсов скинни.

© Freepik

«Честно, все мои футболки похожи друг на друга. Я пытаюсь убедить себя, что они разные, но на самом деле это не так. Я хочу изменить это, но не знаю, с чего начать», — сказала она.

Девушка назвала это кризисом среднего возраста у миллениала. Неожиданно её поддержали другие пользователи Сети. Они заявили, что тоже замечают за собой склонность носить подобные вещи в не самые простые периоды.

«То чувство, когда тебе 35 и это твой гардероб», «Не знаю, что это, но я тоже постоянно ношу эти футболки и джинсы», «Точно кризис личности миллениала», — пишут под видео.