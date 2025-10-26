Ведущий «Модного приговора» нашел необычную замену сумкам

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, призвал носить пыльники от обуви вместо сумок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Многие тут носят вместо сумок пыльники от обуви или аксессуаров. Уже не раз встретил прохожих с холщевыми мешочками Prada, MiuMiu, Balenciaga или Celine. Тренд на небольшие сумки-мешочки /или иначе говоря сумки-кисеты/ также наблюдается и на подиумах!», — написал Рогов.

На прошлой неделе Александр Рогов призвал приобрести кейп к следующей весне. Он отметил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал присмотреться к верхней одежде с заниженной линией талии. Александр Рогов заявил, что особенно актуальны будут зауженные к низу пальто, тренчи и куртки. Эксперт отметил, что силуэт перевернутой трапеции отсылает к эпохе 80-х. По его словам, особенный шик — носить такое пальто на голое тело как платье.