Бизнесвумен Ида Галич показала лицо без макияжа и фильтров. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ида Галич снялась без макияжа и укладки на отдыхе. Бизнесвумен позировала в белом халате. Съемку она устроила в ванне.

До этого Ида Галич показала, как кормит грудью на съемках сериала.

Галич в начале 2025 года сообщила, что бизнесмен сделал ей предложение. А 28 июля 2025 года у пары родилась общая дочь. Блогер подчеркивала, что они мечтали о ребенке и планировали его.

Телеведущая вышла на работу через месяц после родов. Она признавалась, что планировала к 20 сентября быть в хорошей форме для съемок в проекте. Ради этого Галич начала соблюдать строгую диету, отказавшись от сладкого, мучного и фастфуда. Однако позже звезда поняла, что не укладывается в такие сжатые сроки. Она перестала требовать от себя быстрых результатов, дав возможность организму спокойно восстанавливаться в своем темпе.

У знаменитости также есть пятилетний сын Леон от Алана Басиева, с которым она рассталась в 2020 году.