Звезда Comedy Woman, ведущая Екатерина Варнава, сменила имидж и показала результат. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Екатерина Варнава сменила имидж: перекрасилась из шатенки в брюнетку и снялась в салоне.

«Спасибо, мои феи», — написала Варнава.

В январе похудевшая Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии. Артистка выложила снимок, где позировала перед камерой в молочном корсете, трусах, черном пальто и телесных чулках. Актриса добавила к наряду светлые туфли на каблуках со стразами и цепочку с кулоном. Визажист сделал телеведущей макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в легкие локоны.

Позже Екатерина Варнава показала фрагмент занятий по танго с партнером. В кадре она исполнила несколько танцевальных движений. Однако поклонники не оценили талант актрисы и раскритиковали в комментариях.

Ранее Варнаве призвали закрыть въезд в Россию.