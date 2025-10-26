Бизнесвумен Тина Канделаки снялась в облегающем платье из страз. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя Тина Канделаки показала фигуру в облегающем серебряном платье из страз и с разрезом на бедре. Образ дополнил укороченный черный жакет. Волосы ей уложили в аккуратный пучок и сделали вечерний макияж.

На днях Тина Канделаки опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном топе, который сочетала с короткими голубыми шортами, солнцезащитными очками и платком на голову. Телеведущая также надела серьги-кольца, часы, браслет и ожерелье. Продюсер убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа. Знаменитость позировала, стоя на пляже.

В конце августа Тина Канделаки снялась в молочном корсетном макси-платье и туфлях на каблуках. Продюсер добавила к образу серьги, золотые ожерелья, браслеты и кольца. Телеведущая завершила образ кожаным клатчем и часами Cartier с бриллиантами стоимостью $58 тысяч (более 4,6 миллиона рублей. — прим. ред.). Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.