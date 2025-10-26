Модель Хайди Клум вышла в свет в платье с глубоким декольте

Супермодель и телеведущая Хайди Клум в платье с откровенным декольте вышла в свет с сыном Генри Сэмюэлем. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Хайди Клум и Генри Сэмюэль появились церемонии вручения премии InStyle Imagemaker Awards, которая прошла 23 октября в Бел-Эйр. Модель позировала перед фотографами в черном облегающем платье Balmain на молнии с глубоким декольте и босоножках на каблуках. Телеведущая добавила к образу золотой клатч, массивное кольцо и украшения на шею. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж. Сын манекенщицы предпочел черный брючный костюм, рубашку в тон и туфли.

С 2019 года супермодель замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который моложе нее на 16 лет. Общих детей у пары нет.

У знаменитости четверо детей. Дочь Хелен (Лени) она родила в 2004 году от своего жениха, бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 19 лет, Йохану 18 лет, а Лу 15 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.

Недавно Хайди Клум посетила показ бренда Vetements, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия прозрачное кружевное платье с цветочным принтом, стринги и туфли на каблуках. Манекенщица также продемонстрировала вставные металлические зубы. Интернет-пользователи были удивлены внешним видом знаменитости.

