Секреты лифтинг-макияжа: как выглядеть сногсшибательно даже после 50 лет

После 50 лет макияж требует особого подхода. Главное в этом вопросе не пытаться скрыть возраст, а мягко подчеркнуть естественную красоту. Начните с увлажнения кожи легким кремом. Можно использовать также праймер, он выровняет все тон кожи.

Вместо плотного тонального средства нанесите легкую основу подушечками пальцев, вбивая ее только в нужные зоны. Для коррекции темных кругов под глазами и покраснений используйте кремовый консилер, который легко растушевывается. Оттенок тона должен быть слегка теплее вашего естественного цвета кожи, чтобы избежать серого или желтого подтона.

Бронзер станет вашим помощником для придания лицу объема и легкого сияния. Наносите его легкими касаниями под скулы, на веки и линию челюсти. Оживите лицо румянами приглушенного розового оттенка, растушевывая их от скул к вискам, отмечает канал «Мода. Стиль. Личность».

Для макияжа глаз наносите тени от внешнего уголка к внутреннему, постепенно осветляя цвет. Выбирайте тушь с естественным эффектом, которая не склеивает истончившиеся ресницы. Форму бровей следует визуально выпрямлять, заполняя пространство у переносицы карандашом или тенями теплого коричневого оттенка.

Зрелым дамам визажисты советуют использовать увлажняющие кремовые помады естественных тонов. Наносите ее короткими штрихами, а затем растушуйте кисточкой, чтобы получить мягкий и симметричный контур.

Как писал «ГлагоL», женщинам после 50 рекомендуется наносить пудру пуховкой, а не кистью. Это поможет получить бархатный эффект.