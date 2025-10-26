Кружево: история создания новой коллекции российского бренда

Нежная и романтичная коллекция, сотканная из нескольких десятков серебряных нитей. Повторены узоры винтажного кружева в украшениях, которые хранят в себе отпечаток истории и теплые воспоминания о детстве.

Идея коллекции появилась весной, вместе с распускающимися цветами и обновлением природы. Во время, когда нужно влюбляться, творить и бесконечно гулять по улицам любимого города, захотелось создать что-то очень женственное. То, что даже короткое платье для вечеринки сделает более чувственным — и максимально нежным.

Референсами для коллекции стало настоящее кружево, которое команда бренда долго собирала у знакомых и на Авито. Несколько десятков образцов были тщательно изучены: из них были выбраны самые атмосферные элементы, которые были с максимальной точностью перенесены на эскизы.

Первым украшением коллекции стало широкое кольцо, в котором базовая форма SBLESKOM была сплетена из воздушных серебряных нитей. Несмотря на массивность, кольцо получилось очень легким и нежным — благодаря плетению и романтичным цветам, прекрасным в своей простоте.

Каждая деталь коллекции пропитана воспоминаниями из детства. Такого, в котором ты проводил все каникулы в деревне у бабушки, в том самом доме, где так громко тикали часы, на стене весел пушистый ковер, а на шторах — занавески, узор которых был интересней любой игры. Создатели коллекции часами рассматривали переплетения нитей и, казалось бы, запоминали — чтобы теперь превратить эти воспоминания в украшения с большим смыслом и теплотой.

После кольца коллекция обрела новую форму, напоминающую маленький прямоугольный кусочек кружева. Превратили ее в массивную (но в то же время легкую и воздушную) подвеску и две моносерьги — правую и левую. Такое «разделение» необходимо для сохранения красоты узора и получения стильного кружевного сета.

Коллекция продолжала пополняться: так, дизайнеры вернулись к форме широкого кольца, сделали ее чуть уже и превратили в кольцо на верхнюю фалангу и кафф — детали, которые делают образ законченным.

Выпуск каждой коллекции SBLESKOM сопровождается съемкой, которая создает атмосферу и помогает передать идею украшений в визуальных образах. В этот раз контент-команда сделала ставку на минимализм в реквизите и образе модели, чтобы акцентировать внимание на украшениях. Подчеркнуть их красоту и легкость получилось с помощью ткани, которая повторяла узоры серебряного кружева и становилась его своеобразным продолжением. Кроме того, кружевная ткань помогла создать причудливую игру света и тени, что еще больше подчеркивало нежность украшений и позволило получить атмосферные кадры.

Следующим этапом стало воплощение текстуры в круглых (и не только) формах. Так, в коллекции появились минималистичные подвески-основы в форме круга и цветка, а также необычная модель в новом формате. На первый взгляд это обычная подвеска, а на самом деле — интересный аксессуар, который можно использовать в качестве чехла на пуговицу. Идеальное украшение для тех, кто так же, как и дизайнеры бренда, любит ювелирные эксперименты!

Кружево — коллекция, сотканная из серебряных нитей, нежности и теплых воспоминаний. Коллекция, в которой можно увидеть красоту старинного кружева и винтажных платьев, романтику прошлых веков и утонченную женственность, актуальную вне времени и пространства.