Модель Хейли Бибер откровенно рассказала о косметологических процедурах

Жена певца Джастина Бибера, Хейли, в подкасте «In Your Dreams» рассказала, что не будет делать ботокс для лица до 30 лет. Слова знаменитости приводит издание Daily Mail.

© Газета.Ru

«У меня нет ботокса в лице, за исключением инъекций в челюсть для лечения височно-нижнечелюстного сустава. Я дала себе обещание не колоть его, пока мне не исполнится 30. А когда доживу, тогда и посмотрю, стоит ли вообще это делать. Моя мама ничего не делает со своей кожей и выглядит безумно», — заявила модель.

При этом Хейли Бибер отметила, что тщательно ухаживает за кожей лица.

«Мне очень нравится PRP-терапия, когда берут кровь из вены и обрабатывают ее методом центрифугирования. Мне нравится проводить PRP-терапию с микронидлингом. Я много об этом говорила», — поделилась манекенщица.

Звезда призналась, что чувствует себя комфортно во время процедуры, поскольку вещество «получено из ее тела». По ее словам, она делает PRP-терапию несколько раз в год.

На прошлой неделе Хейли Бибер стала гостьей гала-вечера Музея киноакадемии, который состоялся в Лос-Анджелесе. Модель выбрала для закрытого мероприятия шоколадное макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, поверх которого надела корсет. Образ манекенщицы дополнили кольца и бежевые туфли на каблуках с изображением цветов.