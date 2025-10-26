Оксана Самойлова сменила имидж

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова кардинально сменила имидж — и, судя по всему, не случайно. В ночь с 25 на 26 октября она выложила в соцсети фото с короткой челкой, подписав снимок фразой: «New era of me».

В начале октября стало известно, что Оксана официально подала на развод с рэпером Джиганом. Пара, считавшаяся одной из самых крепких в шоу-бизнесе, прожила вместе больше десяти лет и воспитала четверых детей. Их отношения не раз переживали кризисы, но на этот раз, похоже, точка поставлена окончательно.

Трудный период не закончился разводом. В середине октября у Оксаны Самойловой взломали аккаунт в Инстаграме (запрещен в РФ). Преступники начали не только выманивать у подписчиков деньги, вдобавок они выкладывают странные посты о якобы личной жизни Самойловой и Джигана: о разводе, изменах, разделе имущества.

Оксана Самойлова заявила на мошенников в полицию. Она не раз предупреждала подписчиков о взломе и просила не переводить никуда деньги.

