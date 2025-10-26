Певица Майли Сайрус вышла в свет с голой грудью. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Майли Сайрус стала гостьей вечеринки по случаю запуска коллекции Maybe It's A Maybelline x Miley, которая прошла 24 октября в Лос-Анджелесе. Певица пришла на закрытое мероприятие в черном блейзере с глубоким вырезом, под который решила не надевать рубашку и бюстгальтер. Поп-исполнительница добавила к жакету широкие брюки, остроносые туфли на каблуках и украшения. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж.

На днях Майли Сайрус стала героиней нового выпуска французского журнала Vogue. На обложке певица предстала в парике с короткими кудрявыми волосами и макияжем с черной подводкой, тушью и нюдовой помадой. Поп-исполнительница позировала в черной короткой шубе, белой рубашке и молочной атласной юбке. Фотосессия проходила в отеле Château Marmont в Лос-Анджелесе. Автором съемки выступил фотограф Марио Сорренти.

В конце сентября Майли Сайрус снялась для обложки журнала CR Fashion Book. Певица позировала в пышной блестящей юбке от бренда Harris Reed и с голым торсом, прикрыв волосами обнаженную грудь. Она также позировала в боди, состоящем из нитей, без нижнего белья.