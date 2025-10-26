Выбираем свой стиль на осень 2025

Готовы к стильным экспериментам? В нашей совместное подборке со стилистами Pompa, мы собрали самые интересные и актуальные образы осени 2025, чтобы вдохновить вас на создание своего неповторимого стиля. Откройте для себя новые грани моды и блистайте!

Классика с акцентами

© Antenna Daily

Гармония осенних оттенков: терракотовый костюм служит идеальной основой для леопардовой блузы и пальто в нежном бежевом цвете. Дополните образ комфортными коричневыми лоферами, замшевым шоппером и разноцветными серьгами, которые подчеркнут уникальность всей палитры.

Офисная сирена

Приталенное платье молочного цвета и классический двубортный жакет оттенка красного дерева – идеальный тандем для деловых встреч, где важна каждая деталь. Добавьте комфортные лодочки, функциональную кросс-боди и элегантное золотое колье, чтобы выглядеть безупречно.

Монохром

В основе — нежная монохромная палитра: объёмный жакет-бомбер из стёганой ткани создаёт модный цветовой силуэт с уютным джемпером из вискозы и шерсти и прямой юбкой-миди с рельефными стрелками. Завершают образ контрастные детали: удобные лоферы, добавляющие практичности, уточнённые украшения и стильная сумка-кросс-боди.

Его Величество Леопард

Образ построен вокруг полупальто с притягательным леопардовым принтом. Уравновесьте его смелость классическими оттенками: бежевая юбка миди и тёмно-зелёная водолазка из вискозы и хлопка создают идеальную базу. Дополните образ для делового бранча ботильонами на шпильке, функциональным шоппером для документов и нежными серьгами-бутонами.

Искусство цвета

Основа образа — трендовый шерстяной бомбер современного силуэта и уютный вязаный джемпер с ручной вышивкой. Чёрный цвет оживает благодаря голубым прямым брюкам, которые добавляют динамики и свежести. Добавляем стильные акценты: серебристые серьги в форме сердца, комфортные лоферы и практичные мини-сумки, делающие этот образ идеальным решением для долгих прогулок по городу. и богатой историей, внёсшей значительный вклад в развитие русского театрального искусства.

Комфортный кэжуал

Основа образа – элегантное двубортное пальто прямого силуэта в глубоком тёмно-синем цвете. Его интересная ворсовая ткань синего оттенка с тонкой молочной полоской и расширенная линия плеча придают классике современное звучание. В сочетании с уютным трикотажным костюмом и кедами, этот наряд идеально подходит для долгих осенних прогулок. Серебряные серьги добавят утончённости.

Возвращение в офис. Тренд: Многослойность

Этой осенью многослойность — наш главный стилистический прием! Сочетаем серое меланжевое пальто с юбкой-карандаш, рубашкой и джемпером с деликатным цветочным принтом. Монохромную базу разбавляем акцентными аксессуарами и обувью, которые сделают ваш образ по-настоящему запоминающимся.

Терракотовый: с чем носить самый тёплый оттенок сезона. Бохо-шик

Этой осенью терракотовый — ваш must-have! Джемпер и макси-юбка из вискозного трикотажа создают комфортную, но в то же время элегантную базу. Завершите look модным бомбером и чёрными казаками, а минималистичные серебристые украшения добавят ему завершённости и лёгкого блеска.

Этно & Урбан

Мягкая молочная водолазка и свободные тёмно-синие джинсы создают идеальную базу, а главный акцент – жакет на молнии с завораживающим этническим принтом и лазерной стежкой. Наденьте комфортные лоферы для лёгкости каждого шага и добавьте игривые серебряные серьги-сердца, чтобы завершить этот стильный ансамбль.