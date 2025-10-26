Меган Фокс снялась в платье с полупрозрачной юбкой

Голливудская актриса Меган Фокс продемонстрировала фигуру после родов в платье с полупрозрачной юбкой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

39-летняя Меган Фокс была замечена 25 октября в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на публику в телесном платье с корсетом и полупрозрачной юбкой с разрезом, которое было украшено красными бусинами и нитями. Артистка добавила к образу чокер, кольцо с бриллиантом и прозрачные босоножки на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ.

В декабре 2024 года таблоид TMZ сообщил, что Меган Фокс снова рассталась с Machine Gun Kelly. Расставание произошло на День благодарения. Инсайдеры издания заявили, что актриса «что-то нашла в телефоне Колсона», что ее очень расстроило, и из-за чего она решила прервать отпуск, собрала вещи и уехала домой, оставив бойфренда.

28 марта появилась информация, что Меган Фокс родила дочь. Об этом артистка рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Актриса не стала раскрывать имя девочки, она также не показала ее лицо.