Певица Анна Семенович позагорала в купальнике

Певица Анна Семенович снялась в купальнике. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя Анна Семенович улетела недавно на отдых с возлюбленным Денисом Шреером в Дубай. Накануне певица записала подписчикам видео на пляже. Поп-исполнительница предстала в кадре в темно-синем купальнике с принтом. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.

«То, о чем я мечтала: валяться на пляже, загорать, кайфовать, купаться и ни о чем не думать. Всем шикарных выходных! Кто в отпуске, привет!» — сказала артистка.

Недавно Денис Шреер вручил экс-солистке группы «Блестящие» кольцо Bvlgari Serpenti Viper с бриллиантами. Певице оценила украшение, отметив его красоту. Стоимость похожего ювелирного изделия на официальном сайте составляет €12 тысяч (примерно 1150 тысяч рублей. — прим. ред.).

Анна Семенович впервые встретилась с Шреером в караоке. По словам певицы, мужчина с детства жил в Германии, поэтому не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Звезда рассказывала, что бизнесмен красиво за ней ухаживал, а потом они стали вместе жить и путешествовать.

В сентябре Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на инсайдера сообщил, что Анна Семенович торопит возлюбленного, предпринимателя Дениса Шреера, с разводом из-за подколов. Источник рассказал, что певицу не смущает статус бойфренда, но она устала от насмешек из-за отношений с женатым мужчиной. По словам инсайдера, знаменитости приходится терпеть вопросы журналистов и шутки коллег.

