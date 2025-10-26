Модель Эмили Ратаковски снялась в полупрозрачной футболке без лифчика

Модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в полупрозрачной футболке. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эмили Ратаковски предстала перед камерой в белой футболке, под которую не стала надевать бюстгальтер. Модель позировала в трусах и тапках. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Актриса держала в руках бутылку и бокал.

15 октября Эмили Ратаковски дебютировала на показе Victoria's Secret, который прошел в Нью-Йорке. 34-летняя модель появилась на подиуме в розовом кружевном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера и стрингов. Она также надела серьги с массивными камнями, длинные перчатки и сияющие босоножки на каблуках. На спине манекенщицы были прикреплены огромные розовые лепестки цветов, украшенные сверкающими пайетками. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж.

В конце сентября Эмили Ратаковски снялась в рекламой кампании бренда Lounge. На одном из кадров модель предстала перед камерой в розовом прозрачном белье, которое состояло из лифа, стрингов и пояса.

