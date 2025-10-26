Певица Светлана Лобода опубликовала снимок в платье с разрезом

Певица Светлана Лобода снялась в платье с экстремальным разрезом. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Светлана Лобода показала кадры, сделанные во время празднования ее 43-летия в Дубае. Для торжества певица выбрала нежно-розовое платье-комбинацию с разрезом до бедра, которое было украшено черным кружевом. Поп-исполнительница также надела прозрачные босоножки на каблуках, серьги, кольцо и сияющее ожерелье. Знаменитости уложили волосы в косу и сделали вечерний макияж.

До начала специальной военной операции на Украине певица активно выступала в России, но весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию. Но при этом проживала в Литве и периодически обращалась к своим подписчикам в социальных сетях на русском языке.

В сентябре издание Life со ссылкой на Shot сообщило, что Светлана Лобода столкнулась с хейтом от украинцев после использования мема из России. Она сделала промо-ролик своего нового трека с использованием мема «Мама, вызывай такси». Оригинальное видео снято в Тобольске (Тюменская область). В нем мальчик просит маму вызвать такси, после того как их выгнали из автобуса за плохое поведение.

В комментариях под постом украинские пользователи раскритиковали артистку. Они обвинили ее в исполнении песни на русском языке и хайпе на больном ребенке. Как отмечает Shot, мальчик имеет особенности в развитии.

По данным издания, Лобода призналась, что не знала об особенностях мальчика и просто хотела его поддержать.