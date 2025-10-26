Кайли Дженнер снялась в коротких шортах и топе

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер снялась в коротких шортах. Бизнесвумен разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя Кайли Дженнер предстала в кадре в бордовом спортивном комплекте, который состоял из топа и облегающих коротких шортов. Модель добавила к образу золотые браслеты и кожаную сумку в тон костюму. Звезде реалити-шоу уложили волосы в локоны и сделали макияж с розовыми румянами, черными стрелками и помадой.

Недавно Кайли Дженнер организовала мероприятие по случаю новой коллекции своего бренда косметики Kylie Cosmetics. Модель появилась на вечеринке вместе с дочерью Сторми. Звезда реалити-шоу вышла в свет в парике с розовыми локонами и макияжем с нюдовыми тенями и помадой. Бизнесвумен надела латексное платье-миди с глубоким декольте и туфли на каблуках в тон.

Позже Кайли Дженнер устроила фотосессию по случаю 10-летия своего косметического бренда Kylie Cosmetics. Модель примерила топ, который состоял из карандашей для губ. Звезда реалити-шоу также надела мини-юбку из блесков. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с коричневыми тенями, накладными ресницами и нюдовой помадой.