Почему опасно передерживать патчи и тканевые маски

Передержанные патчи и тканевые маски могут повредить кожу и нарушить ее защитный барьер, объяснила дерматолог Зарема Омарова. Как она рассказала «Известиям», лишние минуты ношения таких средств вызывают раздражение и пересушивание.

По словам специалиста, патчи и тканевые маски нельзя считать модным аксессуаром: полезные вещества впитываются за первые минуты, после чего начинается обратный процесс.

«Патчи и тканевые маски — это не модный аксессуар, долго держать их на коже вредно. Полезные вещества впитываются за первые несколько минут. Затем начинает происходить обратный эффект», — объяснила врач.

Она добавила, что при пересушивании под маской создается парниковый эффект, из-за чего усиливается потеря влаги и нарушается микробиом кожи. Это может спровоцировать дерматит, покраснение и появление высыпаний.

Омарова рекомендовала использовать патчи как экспресс-средство перед важными событиями и заменить их домашними способами ухода — например, кубиком льда для снятия отеков или кокосовым маслом для питания кожи.

По словам дерматолога, не стоит злоупотреблять и тканевыми масками. Избыточное применение приводит к перенасыщению активными компонентами и раздражению. Оптимальная частота — один-два раза в неделю, с учетом типа и состояния кожи.

Осенью кожа особенно чувствительна к холоду, перепадам температур и сухому воздуху, поэтому нуждается в дополнительном уходе. Как рассказала косметолог и пластический хирург Исита Даниэль, в этот период кожа теряет влагу и становится более уязвимой.