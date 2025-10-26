Екатерина Волкова рассказала, как изменилась ее фигура за 13 лет

Актриса Екатерина Волкова раскрыла секрет своей стабильной формы: уже 13 лет она играет в одном и том же сценическом костюме, сохраняя неизменный вес и внешний вид.

© Super.ru

В посте с опубликованными кадрами с репетиций Волкова подчеркнула свою профессиональность.

«13 лет играю в одном костюме. В одной и той же форме и почти в тех же килограммах», — отметила она.

Кроме того, артистка поделилась своим необычным ритуалом перед сном, который помогает ей лучше запоминать текст для ролей. По её словам, она несколько раз читает сценарий и кладет его под подушку, что способствует улучшению памяти и уверенности на сцене.

Ранее Екатерина Волкова поздравила свою коллегу и подругу Юлию Куварзину с юбилеем — 50-летием, назвав её своей «любовной любовью» и пожелав много радости и ярких приключений.