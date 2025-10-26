Бывшая супруга миллиардера Александра Лебедева, Елена Перминова, снялась с дочерью Ариной на Бали. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминова позировала в белом купальнике со стрингами, а ее дочь — в рубашке и купальнике. Волосы они распустили и отказались от макияжа.

На прошлой неделе Елена Перминова выложила фото, где позировала перед камерой в зеленом облегающем топе, который сочетала с короткими шортами со змеиным принтом и пальто. Модель дополнила наряд желтыми очками, кожаной сумкой и остроносыми туфлями. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Снимок был сделан во время пребывания знаменитости в Париже.

Позже Елена Перминова посетила презентацию коллаборации супермодели Рози Хантингтон-Уайтли с брендом Wardrobe NYC. Манекенщица появилась на публике в белом полупрозрачном сетчатом топе, юбке-миди, колготках и туфлях на каблуках. Бывшая жена Лебедева добавила к образу массивные золотые серьги и каффы. Она распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле.