Элегантность после 55: осенние фишки, которые сделают образ уникальным

Стильную женщину выдают не вещи, а небольшие, но эффектные приемы. Часто так бывает, что вроде бы в образе нет ничего особенного, но он выглядит цельным и интересным. Все дело в том, чтобы уметь сочетать то, что уже есть в шкафу.

Объем и глубину образу придают сочетания разных материалов. Попробуйте соединить бархатный бордовый жакет с кожаными прямыми брюками или мягкий кашемировый свитер с фактурной твидовой юбкой. Главное — не более трех разных фактур в одном комплекте, и одна из них должна быть ведущей, например, замша или бархат.

Многослойность должна вытягивать силуэт по вертикали. Проверенная схема: базовый слой (водолазка), средний (жакет) и верхний (пальто), где каждый следующий чуть длиннее предыдущего. Однако избегайте нагромождения объемных вещей, иначе вы рискуете стать «капустой». Перед выходом проверьте себя: мысленно уберите один слой. Если образ не развалился, вы все сделали правильно.

В цветовой палитре сейчас актуальны не монохром, а продуманные пары. Фиолетовый с серым, бордо с теплым коричневым, изумрудный с бежевым или терракотовый с серо-голубым. Распределяйте цвета по правилу 60-30-10: 60% — основной нейтральный цвет, 30% — дополнительный, 10% — акцентный. Женщинам после 55 лет лучше выбирать приглушенные, благородные версии трендовых оттенков.

Аксессуары стали полноценными героями образа. Удлиненные кожаные перчатки, объемные палантины, броши и акцентные пояса на верхней одежде — все это работает на создание стиля. Главное — соблюдать баланс: если акцент на поясе, то низ должен быть спокойным.

Обувь способна визуально вытянуть силуэт. Актуальны лоферы на невысоком каблуке, ботильоны с острым мысом и сапоги с узкой подошвой. Оптимальная высота каблука — 3-5 см. Для эффекта длинной ноги сочетайте темную обувь с темными колготками, отмечает канал «Модной шляпы силуэт».

Что касается принтов, то действует правило «один на образ». Элегантно смотрятся горошек, змеиный узор в приглушенных тонах, абстрактная геометрия или некрупный цветочный принт на темном фоне. Размещайте его в верхней части, чтобы привлечь внимание к лицу, или на аксессуарах. Завершающие штрихи — детали, которые создают индивидуальность. Это ажурные колготки с мелким узором, брошь на лацкане пальто, шейный платок вместо колье или замена стандартных пуговиц на жакете на декоративные. Помните правило: не более двух акцентных деталей в одном образе. Собирая образ, начните с базы, добавьте одну интересную фактуру, введите модный цвет и расставьте акценты с помощью одного-двух аксессуаров.

Как писал «ГлагоL», после 60 лет стилисты советуют проявлять элегантность и уверенность в себе, а не пытаться скрыть возраст. Они запоминают, что основа гардероба должна быть из натуральных благородных тканей.