Victoria's Secret выложил новое фото Алессандры Амбросио в откровенном образе

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе Victoria's Secret. Соответствующие снимки появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бренда.

© Соцсети

44-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре, стоя на подиуме, в черном блестящем нижнем белье, состоящем из трусов и корсета с глубоким декольте.

Помимо этого, знаменитость надела чулки и туфли на каблуках. Ее образ завершали массивные крылья в виде маски со шлейфом.

В сентябре Алессандра Амбросио прошлась по улице в прозрачной юбке. Звезда надела шелковый топ в тон и бежевый жакет, дополнив наряд туфлями и сумкой-шопером из замши.