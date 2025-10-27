Как правильно носить колготки, чтобы ноги казались длиннее

Неправильно подобранные колготки могут испортить даже самый продуманный образ. Стилисты напоминают о главном правиле — создание цветовой вертикали. Для этого колготки должны совпадать по тону либо с обувью, либо с низом (юбкой, платьем). Этот прием сделает силуэт цельным и визуально вытянутым.

Есть несколько частых ошибок, которых стоит избегать. Нельзя выбирать колготки «третьим цветом», который не связан ни с обувью, ни с одеждой. Это дробит вашу фигуру. Резкий контраст, например, светлых колготок с темной обувью, визуально «обрезает» ноги и укорачивает рост, подсказала

Яна Ференец в своем блоге «Ваш стилист в Дзене».

Также образ могут испортить излишне блестящие модели. Они днем будут смотреться неуместно и дешево. Яркие цветные колготки допустимы, но обязательно этот цвет должен быть в другом элементе одежды или аксессуаре. Иначе они будут казаться чужим и инородным пятном. Важно и единство фактур. Например, матовую обувь не сочетается с глянцевыми колготками или наоборот.