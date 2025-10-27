Ирина Шейк поделилась откровенным образом на Новый год

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в белье около елки. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

39-летняя Ирина Шейк стала героиней праздничной рекламной кампании бренда Victoria's Secret. На одном из кадров супермодель предстала перед камерой в нежно-розовом полосатом белье, белой шапке с помпоном и высоких носках. Манекенщица стояла на лестнице с елочным шаром в руке. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

© Газета.Ru

В середине октября Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Victoria's Secret, который прошел в Нью-Йорке. Она вышла на подиум в белом полупрозрачном корсете с бантом и стрингах, которые были украшены стразами. Образ супермодели дополнили головной убор с розовыми перьями и прозрачные босоножки на каблуках. Манекенщице уложили волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой. Она также примерила образ в красном цвете, который состоял из бюстгальтера, юбки с разрезом до бедра и босоножек на каблуках.

Позже Ирина Шейк снялась для бренда Etam. Она позировала перед камерой в черном полупрозрачном белье, которое дополнили чулки с аппликацией в виде цветов.