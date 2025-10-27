Звезда «Эйфории» Сидни Суини кардинально сменила имидж. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Сидни Суини посетила показе фильма «Кристи», в котором сыграла бывшую профессиональную боксершу Кристи Мартин. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе на кинофестивале AFI. Актриса продемонстрировала на премьере новую короткую стрижку. Звезда «Эйфории» позировала перед камерами в нежно-розовом кружевном платье с глубоким декольте, которое дополнила кольцом. Ей сделали макияж с темно-розовыми тенями, тушью и блеском для губ.

В конце июля Сидни Суини оказалась в центре скандала — ее раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»). Интернет-пользователи посчитали, что в рекламе American Eagle отсылает к идеям евгеники, нацизма и превосходства белой расы.

Позже президент США Дональд Трамп похвалил актрису, узнав, что она зарегистрированная республиканка.