Пять ошибок, из-за которых прическа теряет объем через десять минут

Чем отличается укладка в салоне от той, что мы делаем дома? Продолжительностью времени, в течение которого она сохраняет объем. Бывало у вас такое, что тратишь на прическу целый час, а она теряет свою форму, еще когда вы не успели выйти из дома? Причиной этого могут быть ошибки, которые мы часто допускаем по незнанию. Как их избежать, разбираемся вместе с Session hairstylist, стилистом, колористом Любовью Павловой.

Ошибка №1. Верить рекламе и пытаться подобрать шампуни, которые решают выдуманные проблемы

Помните шутку на тему шампуней? Мол, никто и ничто не способно так оскорбить меня, как средства для мытья волос. И тусклые они, и ломкие, и секущиеся, и жирные… Наш эксперт:

«Открою вам секрет. Шампуни в масс-маркетах и на маркетплейсах имеют примерно одинаковый состав. И добавлю еще один секрет: с вашими волосами все в порядке. Конечно, окрашенным локонам нужен особый уход. Как и вьющимся. Как и волосам разной структуры и пористости. Но правильный уход обеспечивают не „оскорбляющие“ вас шампуни, а профессиональные средства, которые, к слову, в обычных супермаркетах не продаются. Уходовую косметику лучше приобретать в специализированных магазинах или в салонах красоты».

Ошибка №2. Игнорировать рекомендации своего стилиста, мастера по волосам

В большинстве случаев мы готовы верить кому и чему угодно в вопросах ухода за волосами. Мы слушаем рекламу, блогеров, которые за плату будут рассказывать о каком-то продукте, советы подружки, волосы которой абсолютно другие из-за структуры и окрашивания. Вместо того, чтобы просто спросить у своего мастера.

«Угадайте, как часто клиенты напрямую спрашивают меня, как я рекомендую ухаживать именно за их волосами. Отвечу: дай бог, если один раз из десяти! А ведь я как никто другой знаю особенности именно ваших волос. Знаю, как они воспринимают краску, завивку, сушку. И мне, кстати, потом помогать приводить их состояние в порядок».

Ошибка №3. Не пользоваться оплаченными услугами

А вы знали, что, как правило, в стоимость первичной стрижки или окрашивания входит и консультация по уходу за волосами? И это обязанность специалиста — порекомендовать правильный уход за вашим типом волос с учетом всех нюансов. Речь, конечно, о добросовестных мастерах.

«Даже на первой встрече можно определить все нюансы структуры волос и подобрать нужную линейку уходовых средств. И нет, это не желание продать салонные шампуни втридорога. Это забота о клиенте и его волосах. Чтобы он не сетовал, почему же в домашних условиях так плохо держится объем».

Ошибка №4. Забывать про термозащиту и дополнительные средства по уходу

Обратите внимание, как мастер ухаживает за вашими волосами во время стрижки или окрашивания, когда заканчивает укладку. И прикорневой объем придаст специальным продуктом, и термозащиту нанесет, и завершающее средство для блеска добавит. Именно такой минимальный набор требуется и для домашнего ухода. Вот что у вас обязательно должно быть на полочке — шампунь, кондиционер, маска для волос и термозащита.

Ошибка №5. Неправильно мыть и сушить волосы

Если вы моете волосы, стоя прямо под душем, и несвоевременно их сушите, то не удивляйтесь, что они далеки от совершенства. Вот советы от нашего эксперта, как это в действительности нужно делать.

Моем волосы правильно

Состояние прически и ее объем зависят от чистоты не только самих волос, но и кожи головы. Именно мытье волос вниз головой обеспечивает качественную очистку. Шампунь используйте дважды. В первый раз он смывает первичное загрязнение, во второй — очищает кожу головы и волосы полностью.

Сушим тоже правильно

Перед сушкой нужны термозащита с легкой фиксацией и укладочные средства, подобранные по типу волос (например, средства для прикорневого объема). Сушить волосы сразу горячим воздухом нельзя. Сначала нужно высушивать теплым на 100% и только потом вытягивать или подкручивать горячим. Волосы у корней приподнимайте сразу! Иначе они лягут по форме головы — тогда о каком объеме может идти речь? Завершить прическу можно дополнительными средствами, в зависимости от ее целей, ваших волос и погоды, если будете выходить на улицу.