Косметолог развенчала популярные мифы о микроигольчатом RF–лифтинге

Многим при слове «радиочастотный лифтинг» (или RF-лифтинг) представляются антенны, радиоволны и что-то из мира радиолюбителей. На самом деле это понятие далеко от инженерии. Это косметологическая процедура, в основе которой лежит воздействие высокочастотного электромагнитного поля для улучшения внешнего вида и текстуры кожи.

Подробнее о том, что это за процедура, кому и для чего она полезна, рассказала Наталья Моисеенко — эксперт в области аппаратной косметологии с опытом более 10 лет в индустрии красоты, преподаватель эстетической и аппаратной косметологии.

Что такое RF-лифтинг

Аббревиатура RF расшифровывается как Radio Frequency — «радиочастота». Но сама процедура не имеет ничего общего с радиоэфиром, а радиочастотная энергия используется для мягкого и контролируемого прогрева кожи на нужной глубине.

«Этот локальный нагрев вызывает сокращение коллагеновых волокон и стимулирует клетки-фибробласты, которые начинают вырабатывать новый коллаген и эластин. В результате кожа становится плотнее, эластичнее и заметно подтягивается — именно поэтому процедура и получила второе слово в названии: лифтинг. Мы не заставляем кожу меняться — мы напоминаем ей, как быть молодой»,- рассказывает эксперт.

Как это работает

Во время процедуры тончайшие иглы проникают в кожу на глубину от 0,5 до 4 мм и подают радиочастотную энергию.

Микропроколы активируют процессы регенерации, а тепло запускает синтез коллагена.

В результате кожа становится более упругой и гладкой, контуры лица подтягиваются, морщины становятся менее заметными.

Что важно учитывать

«Можно сказать, что сейчас — эра микроигольчатого RF-лифтинга. Это точно настраиваемая процедура, параметры которой подбираются под тип кожи и конкретную задачу каждого пациента. Технология похожа на конструктор: косметолог буквально собирает индивидуальную схему под конкретного человека — по глубине, температуре и интенсивности воздействия», — поясняет эксперт.

Чтобы результат вас порадовал, важно все: аппарат, на котором работает специалист, типы игл, выбранные для процедуры, тип тока, возможность настройки параметров с коротким шагом. Поэтому слишком низкие цены должны вас насторожить. Видя осложнения после микроигольчатого RF-лифтинга, чаще всего можно говорить не об аппаратах, а фактически о «паяльнике с микроиглами». Проверяйте наличие лицензии, отзывы о клинике и конкретном специалисте.

Кому подойдет процедура

«Микроигольчатый RF–лифтинг — универсальный инструмент для профилактики и коррекции возрастных изменений. Он подходит как молодым девушкам, которые хотят укрепить кожу и предупредить потерю тонуса, так и зрелым женщинам, нуждающимся в восстановлении плотности кожи и подкожно-жировой клетчатки. Процедура также хорошо работает с неровным рельефом и в коррекции рубцов постакне», — рассказывает косметолог.

Как получить двойной эффект

Хотя микроигольчатый RF-лифтинг эффективен и как самостоятельная процедура, по словам нашего эксперта, максимальный результат достигается при сочетании с другими методиками:

Мезотерапия усиливает питание кожи и доставку активных веществ.

Биоревитализация восполняет запасы влаги и гиалуроновой кислоты.

Плазмотерапия (PRP) ускоряет заживление и активирует собственные факторы роста.

Когда аппаратное воздействие сочетается с инъекционным, кожа откликается быстрее, а результат сохраняется дольше.

Мифы и реальность

Чем популярнее процедура, тем больше вокруг нее мифов. Мы попросили Наталью Моисеенко прокомментировать самые распространенные.

Миф 1: при процедуре «сваривается» белок, и кожа больше не восстанавливается.

Реальность: при микроигольчатом RF используется контролируемый прогрев тканей — температура не выше 42–45 °C.

«Такой мягкий нагрев не разрушает белковые структуры, а лишь вызывает сокращение коллагеновых волокон. Именно этот процесс и стимулирует образование нового, молодого коллагена», — говорит эксперт.

Миф 2: после RF-лифтинга нельзя делать пластические операции.

Реальность: можно.

«Микроигольчатое воздействие не изменяет структуру тканей, не нарушает их питание и не мешает хирургу в дальнейшем», — подчеркивает косметолог.

Миф 3: процедура болезненна.

Реальность: перед началом наносится анестезирующий крем, поэтому во время сеанса ощущается лишь легкое тепло и покалывание. И, конечно, чем тоньше иглы, тем безболезненнее процедура.

Миф 4: эффект быстро исчезает.

Реальность: процесс не мгновенный, но стойкий.

«Коллаген активно синтезируется в течение 2–3 месяцев после курса, поэтому микроигольчатый RF, как и большинство аппаратных процедур, — курсовая история. А результат после курса сохраняется до года, а при правильном уходе и защите от солнца — еще дольше», — рассказывает эксперт в области индустрии красоты.

Количество нужных процедур определит врач-косметолог. Оно зависит от исходного состояния кожи, индивидуальных особенностей и пожеланий пациента. Интервал между процедурами — около месяца.

Восстановление

После микроигольчатого RF кожа может быть слегка розовой, возможен отек — это нормальная реакция на стимуляцию. Покраснение обычно проходит в течение нескольких часов, а отек может сохраняться до трех суток.

Важно соблюдать рекомендации косметолога. Главное правило — это увлажнение и SPF-защита. Уже через сутки можно возвращаться к привычному уходу, а через три дня кожа выглядит заметно свежее, плотнее и более гладкой.