Голливудская актриса Николь Кидман появилась на публике в платье с разрезом после новости о разводе с певцом Китом Урбаном. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Николь Кидман открыла шоу Vogue World, которое прошло 26 октября в Лос-Анджелесе. Голливудская актриса вышла в свет в сшитом на заказ черном атласном платье от Chanel с разрезом, украшенном камелиями. Наряд был изготовлен по образцу образа, в котором появилась артистка Рита Хейворт в фильме «Гильда» в 1946 году. Кидман также надела туфли на каблуках и колье. Ей сделали яркий макияж с красной помадой и стрелками и уложили волосы в локоны.

© Газета.Ru

На прошлой неделе инсайдер из окружения пары рассказал изданию Daily Mail, что у Николь Кидман и Кита Урбана были проблемы в браке, однако они всегда пытались их решить. По словам источника, актриса была шокирована, когда супруг объявил о расставании с ней. Несмотря на то, что артистка сама подала заявление на развод, она до сих пор готова возобновить отношения с исполнителем.

30 сентября Николь Кидман подала заявление о расторжении брака с певцом Китом Урбаном. Актриса указала в документах, что причиной развода являются непреодолимые разногласия. При этом инсайдер таблоида Daily Mail считает, что пара разошлась из-за новой возлюбленной Кита Урбана.