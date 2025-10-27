Врач объяснил, почему появляются сосудистые сеточки на лице

Сосудистые сеточки могут возникать из-за генетической предрасположенности или гормональных изменений. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, врач-косметолог, главный врач Центра лазерной дерматокосметологии DOCLASER Кирилл Новиков.

© Freepik

«Одна из основных причин появления сосудистых сеточек — генетическая предрасположенность: слабость сосудистых стенок часто передается по наследству. К возникновению сеточек или звездочек могут привести и гормональные изменения: беременность, менопауза, прием оральных контрацептивов. Кроме того, негативным фактором является длительное воздействие солнца, так как УФ-лучи провоцируют рост новых сосудов», — заявил эксперт.

Врач рассказал, что хронические заболевания, такие как розацеа, сопровождающиеся расширением капилляров, как правило, также приводят к появлению на лице сетки сосудов. Новиков отметил, что усилить процесс появления капилляров на лице могут внешние факторы: резкие перепады температур, алкоголь, острая пища и стресс.

Косметолог объяснил, что метод лечения специалист выбирает исходя из типа кожи пациента и глубины расположения сосудов. По его словам, если причина появления сеточек — розацея, то нужно продолжать лечить основное заболевание у врача.

Один из способов лечения сосудистых сеточек — лазерная терапия, которая основана на принципе избирательного воздействия: луч лазера целенаправленно нагревает гемоглобин в расширенных сосудах, не затрагивая окружающие ткани. Это вызывает коагуляцию, то есть склеивание стенок капилляров, после чего они естественным образом распадаются. Врач объяснил, что для разных типов кожи и сосудов используются различные виды световых систем: IPL (интенсивный импульсный свет), неодимовый и диодный лазер.

«Зеленый и желтый лазеры имеют короткие волны и хорошо поглощаются красным светом, даже тонкими сосудами, и хорошо их коагулируют. Но проникают они неглубоко, в отличие, например, от неодимового лазерного излучения, которое хуже коагулирует тонкие сосуды, но проникает на большую глубину и может работать с более глубокими сосудами», — заявил специалист.

К преимуществам этого способа он отнес быстрый результат (эффект достигается за 1-3 процедуры) и короткий период восстановления (2-3 дня будет легкое покраснение и возможен отек).

Новиков обратил внимание, что у пациентов с темной или загорелой кожей существует риск гиперпигментации (потемнения) или гипопигментации (осветления) обрабатываемых участков, поэтому важно соблюдать рекомендации врача: использовать солнцезащитные средства, избегать термических воздействий и применять назначенные препараты для восстановления кожи.

Врач заявил, что процедура противопоказана во время беременности, приема фотосенсибилизирующих препаратов, при онкологии вне стадии ремиссии и после свежего загара. При этом косметолог отметил, что для применения неодимовых лазеров загар не является противопоказанием.

Еще один способ лечения, по его словам, — фототерапия.

«При процедуре используется широкий спектр света, который поглощается гемоглобином в сосудах, нагревая и "склеивая" их. Главное преимущество фототерапии — возможность обрабатывать сразу большие участки кожи, например, щеки или лоб. Кроме того, IPL-терапия стимулирует выработку коллагена, что улучшает общий тонус и текстуру кожи, обеспечивая эффект омоложения», — объяснил Новиков.

Врач отметил, что метод не эффективен для глубоких или крупных сосудов. Он рассказал, что для достижения видимого результата обычно требуется курс из 3–5 процедур.

«Фототерапия не рекомендуется людям с темным фототипом кожи из-за риска гиперпигментации. А еще она противопоказана при эпилепсии и герпесе в активной фазе», — заявил косметолог.

Он также предупредил, что после процедуры возможны легкое покраснение и шелушение, которые проходят в течение недели.

Сосудистые сеточки на лице можно убрать и с помощью электрокоагуляции — классического метода, при котором тонкий электрод точечно воздействует на капилляры микротоками, буквально «запаивая» их. Новиков отметил, что этот способ особенно эффективен для единичных и мелких сосудистых звездочек, а его главные преимущества — доступная стоимость и быстрое выполнение.

«Важно отметить, что у метода есть недостатки. Он может быть болезненным, а еще требует высокой точности от специалиста из-за риска образования рубцов и гиперпигментации. Электрокоагуляция не подходит пациентам с кардиостимуляторами, непереносимостью тока на коже», — рассказал косметолог.

Эксперт добавил, что после процедуры на обработанных участках образуются точечные корочки, которые отпадают в течение 5–7 дней.

До этого косметолог рассказала, как справиться с сухостью кожи.