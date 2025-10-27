Россиянам напомнили, что делает кожу более качественной

Кожа является отражением внутренних процессов организма. На ее состояние влияет в том числе некачественный сон и постоянный стресс, напоминает издание Lady.Pravda.Ru.

© Вести Подмосковья

Ночью вырабатывается необходимый для клеток мелатонин — гормон сна и антиоксидант, нейтрализующий действие свободных радикалов. Без достаточного сна кожа не может восстанавливаться, она тускнеет, появляются отеки. Микробиом — это целая экосистема из миллиардов микроорганизмов, которые живут на коже и образуют защитную пленку. При нарушении баланса бактерий появляются воспаления и раздражения. Нарушить его также может дефицит сна и несбалансированное питание.