Россиянам напомнили, что делает кожу более качественной

Как ночной отдых помогает здоровью кожи?
Кожа является отражением внутренних процессов организма. На ее состояние влияет в том числе некачественный сон и постоянный стресс, напоминает издание Lady.Pravda.Ru.
Ночью вырабатывается необходимый для клеток мелатонин — гормон сна и антиоксидант, нейтрализующий действие свободных радикалов. Без достаточного сна кожа не может восстанавливаться, она тускнеет, появляются отеки. Микробиом — это целая экосистема из миллиардов микроорганизмов, которые живут на коже и образуют защитную пленку. При нарушении баланса бактерий появляются воспаления и раздражения. Нарушить его также может дефицит сна и несбалансированное питание.
«Клетка на 70% состоит из воды. Во сне организм перераспределяет жидкость, насыщает ткани влагой, в этот момент работает лимфатическая система. Если человек спит менее семи часов, баланс нарушается: кожа теряет упругость, появляются микровоспаления, снижается защита от бактерий. Увлажняющий крем в этом случае окажется бессилен», — отметили в источнике.