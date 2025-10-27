В Сети обсудили новую внешность Меган Фокс

В сети обсудили внешность американской актрисы Меган Фокс с пышными формами. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 39-летнюю звезду фильма «Трансформеры» на выходе с мероприятия. Она предстала перед камерами в корсетном миди-платье нюдового оттенка. Наряд с полупрозрачной драпированной юбкой был оформлен разрезом до бедра и красным декором, а также частично обнажал грудь артистки.

Читатели издания высказались об образе знаменитости в комментариях. «Она выглядит великолепно с таким весом после родов и после рождения четверых детей», «Ей лучше после набора веса», «Выглядит прекрасно», «Она сделала еще одно увеличение груди и инъекции в бедра и ягодицы. Все, чтобы выглядеть точь-в-точь как Ким [Кардашьян] или Кайли [Дженнер]. Довольно трагично», «Раздулась», «Пухлость ей не идет», «Почему ее имплантаты почти касаются подбородка?», «Лицо круглое от филлеров! И это не связано с весом после родов!» — заявили юзеры.

