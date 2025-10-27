Косметолог рассказал, как справиться с сухостью кожи

Питательный крем с плотной текстурой поможет в борьбе с сухостью кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала преподаватель-косметолог международной сети учебных центров Эколь Надежда Поспелова.

«В осенне-зимний период кожу нужно защищать более тщательно: использовать питательные кремы с плотной текстурой, наносить их перед выходом на улицу, а также обязательно применять средства с SPF-защитой круглый год. Зимой достаточно SPF 15-20, а летом следует переходить на более высокий уровень защиты (SPF–25 и выше)», — заявила эксперт.

Она также рекомендовала обратиться к медицинскому специалисту, который оценит состояние кожи и соберет грамотный анамнез. На основе полученной информации и жалоб врач поможет подобрать правильное лечение.

«Не стоит заниматься самолечением. Подбор кремов и уходовых средств, которые помогают бороться с сухостью, должен осуществляться индивидуально, с учетом возраста, состояния кожи и возможных сопутствующих проблем – например, пигментации или сосудистых проявлений. Иногда помимо косметического ухода назначают косметологические процедуры, такие как, например, биоревитализация» – рассказала врач.

Поспелова отметила, что сухость кожи может проявляться по разным причинам.

«У женщин это часто связано с гормональными изменениями. Кроме того, причиной может быть неправильно подобранная косметика или ее неправильное использование. Большое влияние оказывают и погодные условия: холод, жара, перепады температуры, сухой воздух в помещениях во время отопительного сезона», — пояснила врач.

Поспелова заявила, что на возникновение сухости кожи сильно влияет образ жизни, а также рабочая обстановка.

«Пагубные привычки – алкоголь, курение, недостаток сна, неправильное питание – все это отражается на состоянии кожи. Сладкое, острые блюда, частое употребление алкоголя ухудшают ее качество и приводят к негативным эффектам, в том числе к сухости. Также важно, в каких условиях человек работает. Например, если он проводит весь день у батареи или в сухом помещении, вероятность проявления сухости кожи значительно возрастает», — поделилась эксперт.

