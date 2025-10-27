Парфюмер перечислил ароматы, которые отлично подходят для зимы

Цитрусовые ароматы помогут пережить осень и справиться с хандрой. Об этом «Газете.Ru» рассказала парфюмер и эксперт «Золотого Яблока» Валерия Кузьмина.

© Freepik

«Если день начинается без энергии, спасут бодрящие композиции с нотами апельсина, бергамота, имбиря или корицы. Цитрусовые ароматы ненавязчивы для окружающих, что помогает соблюдать парфюмерный этикет и не раздражать коллег в офисе, а еще они бодрят в середине рабочего дня, когда концентрация начинает снижаться», — заявила эксперт.

Кузьмина рекомендовала брать с собой атомайзер или миниатюру любимого парфюма — или выбирать аромат в концентрации парфюмерного экстракта с более насыщенным содержанием масел, которые будут сопровождать легким шлейфом весь день.

Тем, кто работает удаленно, она посоветовала использовать ароматическую свечу с цитрусовыми нотами.

По словам эксперта, ароматы с лавандой, жасмином, мелиссой и зеленым чаем помогают расслабиться, выровнять дыхание и снять эмоциональное напряжение.

Парфюмер рассказала, что сладкие ароматы с нотами ванили, карамели или шоколада быстро поднимают настроение и создают чувство защищенности.

Эксперт обратила внимание, что реакция на запах всегда индивидуальна. По ее словам, исследование «Золотого Яблока» показало, что более 86% россиян мгновенно вспоминают определенные моменты жизни по аромату, а почти половина делает это регулярно.

«Для кого-то роза — символ любви, для других — напоминание о потере. Поэтому лучший способ найти "антистрессовый" парфюм — прислушиваться не только к трендам, но и к собственным ассоциациям», — считает Кузьмина.

