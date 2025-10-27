13 эффективных сывороток для роста и укрепления волос

В уходе за волосами можно обойтись базовым минимумом: шампунем — для очищения, кондиционером — для лёгкого увлажнения. Но если речь идёт о желании отрастить красивые, блестящие локоны, то без дополнительной помощи не обойтись. Вот 13 сывороток, с которыми результат не заставит себя ждать.

© Freepik

Сыворотка Dercos Aminexil R.E.G.E.N., Vichy

Сыворотка помогает отрастить красивые и здоровые волосы, воздействуя на фолликулы снаружи и изнутри. На поверхности в дело вступает аминексил, который уплотняет коллаген вокруг луковицы и фиксирует корень, снижая риск выпадения. Внутри работает комплекс из ниацинамида и имбиря, чья задача — стимулировать рост волос.

Эссенция для кожи головы «Аромакология. Себум-контроль», Л’Окситан

Эссенция в непривычном формате: это не жидкость в упаковке с дозатором-спреем, а лёгкий освежающий гель в тубе. Его легко распределить по коже головы, чтобы почувствовать моментальное охлаждение, и не переживать, что волосы будут выглядеть жирными. Главный актив, сокращающий выработку себума, — старый-добрый иван-чай.

Сыворотка для роста волос против выпадения, Anna Sharova

Смотрим на состав и видим в нём аргинин и экстракт зародышей пшеницы. Это значит, что сыворотка решит сразу три насущные проблемы: снизит количество выпадающих волос, простимулирует рост и поможет с себорегуляцией, чтобы голова дольше оставалась чистой. Наносить средство нужно по проборам, а в процессе не забывать про лёгкий массаж, чтобы стимулировать кровоток.

Спрей-активатор для роста волос, HV

Что должно присутствовать в формуле сыворотки, которая поможет в ситуации активного выпадения волос? Для начала — кофеин, стимулирующий волосяные луковицы. В эту сыворотку добавили ещё 11 аминокислот, натуральный увлажняющий фактор и ниацинамид, чтобы усилить эффект. Получается многомерный результат: волосы становятся более плотными благодаря молекулярному восстановлению и устойчивыми к повреждениям из-за качественного увлажнения.

Восстанавливающий флюид для сухих и повреждённых волос Hi, repair, Lagrase

Если волосы не прочесать без ругательств, а кончики так и просятся в гости к парикмахеру, значит, пришло время попробовать восстанавливающий флюид. У него лёгкая текстура, несмотря на большое количество питательных масел в составе. Используйте до сушки феном и наслаждайтесь гладкостью и блеском.

Сыворотка для роста волос с согревающим эффектом, Angiopharm

То, что сыворотка работает, вы поймёте сразу: при нанесении кожа головы начнёт немного нагреваться от усиления микроциркуляции крови. Это хороший признак, означающий, что волосяные фолликулы получают достаточное количество питания и готовы дать жизнь новым волоскам. В составе — омолаживающий трипептид меди, ниацинамид, а также компоненты для быстрого обновления клеток и разогревающие активы.

Тоник для восстановления волос, Maru.derm

Подойдёт, если нужно найти комплексный продукт и для кожи головы, и для волос. Экстракт коры ивы деликатно отшелушивает и помогает избежать появления перхоти, комплекс аминокислот увлажняет, а аргановое и кокосовое масло отвечают за смягчение, блеск и предотвращение сечения. Всё, что нужно для поддержания стабильного состояния шевелюры.

Сыворотка с кератином, Redefine

Одна из причин, по которой волосы могут казаться тусклыми, — излишняя сухость. Чтобы решить эту проблему, надо выбрать продукт, который увлажняет и разглаживает пряди. Эта сыворотка может всё, о чём мы сказали выше, а ещё даёт накопительный уходовый эффект благодаря кератину в составе. Поможет с секущимися кончиками, если нанести на них чуть больше продукта.

Эссенция для волос, Confume

Средство для максимального восстановления, когда результат нужен прямо сейчас. Эссенция создаёт защитный барьер на поверхности волоса, чтобы нивелировать негативное влияние окружающей среды, фена и плойки. В составе есть гидролизованный коллаген и пантенол, чтобы вау-эффект от блестящих локонов был моментальным.

Себорегулирующая сыворотка для жирной кожи головы, Structura

Проснулись, улыбнулись, а голова уже грязная, хотя вчера всё было в порядке. Знакомо? Тогда встречайте себорегулирующую сыворотку, которая устраняет излишнюю жирность. Салицилка и молочная кислота в составе отшелушивают мёртвые клетки и помогают скальпу «задышать», снижая активность сальных желёз. Масло чайного дерева отвечает за антибактериальный эффект.

Сыворотка-ламинатор «Гладкость и блеск», ТРЕСемме

Кажется, что волосы совсем не блестят, а вокруг головы всё время парит наэлектризованный пух? Решить проблемы поможет сыворотка с витамином Е и омега-комплексом. Она даст эффект ламинирования и сделает волосы глянцево-гладкими. В подарок — эффект антистатика, чтобы укладка всегда смотрелась аккуратно, и термозащита.

Сыворотка «Эксперт роста», Elseve

Если волосы сыпятся из-за ломкости, попробуйте эту классическую сыворотку. В ней есть компонент аминексил, который препятствует выпадению волосков и сохраняет кожу скальпа эластичной. Приятный бонус: нежный аромат имбиря, бергамота, белых цветов, ветивера и кашмерана.

Сыворотка «Абсолютное питание», Avon

Средство, которое впишется в любой этап ухода. Во-первых, сыворотку можно нанести перед использованием шампуня, чтобы не пересушить длину. Во-вторых, добавить её в уход на этапе сушки волос феном или сборки причёски. Сделает волосы послушными, мягкими и блестящими благодаря маслу арганы в составе.