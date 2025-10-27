Светлана Светикова оценила решение отказаться от инъекций красоты

Российская певица и актриса Светлана Светикова ответила на комментарии про отказ от ухода за собой. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

© globallookpress

41-летняя исполнительница заявила, что знакомые женщины делают ей замечания о том, что она не ухаживает за собой и не делает уколы ботокса. В свою очередь, артистка заявила, что не считает проблемой отказ от инъекционной косметологии.

«Я не вижу это как проблему. Я вижу проблему в одинаковых восковых лицах», — отметила она.

