Как выглядеть красиво и стильно зимой 2026 года

Зима — отличное время, чтобы проявить фантазию и носить стильные образы. Несмотря на морозы и плохую погоду, можно легко сочетать элегантность и удобство, оставаясь привлекательной и уверенной в себе. Стилист Елена Сафарова рассказала «Вечерней Москве», как выглядеть красиво и стильно зимой.

Зима — сезон, когда одежда должна защищать от холода и ветра, но при этом выглядеть красиво и стильно. Можно добавить деталь в виде мехового воротника и образ сразу станет более привлекательным, считает специалист.

«На подиумах сейчас любят многослойность, разные фактуры и цвета, меховые детали делают образ сразу дороже и уютнее. Манишки с высоким горлом или меховые шарфы — идеальная деталь, чтобы сделать образ более интересным. Их можно носить поверх пальто или пиджака и закреплять ремнем, чтобы подчеркнуть талию. Прямое базовое пальто с таким акцентом будет выглядеть как с обложки модного журнала», — сказала она.

Стилист отметила, что монохром сейчас тоже в тренде, только нужно смешивать оттенки и текстуры, тогда образ сразу станет глубже и богаче.

«Например, светло-молочное пальто можно сочетать с бежевым шарфом, шоколадными сапогами и карамельной сумкой. Это будет выглядеть круто. А бордовое пальто надеваем с алым свитером, юбкой из лакированной кожи цвета марсала, сапогами цвета корицы и меховой сумкой или перчатками цвета запеченной клюквы. Такой образ выглядит празднично и стильно», — считает Сафарова.

Специалист подчеркнула, чтобы было тепло зимой, это не значит, что нужно жертвовать стилем. Кашемировый костюм можно носить с ботильонами на каблуке, добавить мелкие украшения, например жемчуг, и образ сразу станет элегантным.

«Микс офисного и повседневного тоже смотрится отлично: жокейские сапоги, юбка-карандаш и худи или толстовка поверх рубашки с галстуком и теплые брюки с кроссовками. Главное, чтобы было и уютно и красиво одновременно», — сказала она.

Собеседница «ВМ» напомнила, что многослойность — это мастхэв зимних образов.

«Базовый слой — свитер или рубашка, средний — кардиган, жилет или худи, сверху пальто или пиджак и аксессуары, такие как манишка, шарф, ремень, шапка, сумка. Так можно менять образы в течение дня, и все они будут выглядеть интересно», — сообщила стилист.

Аксессуары — финальный штрих. Этой зимой особенно актуальны:

меховые и шерстяные шапки;меховые сумки или с текстурой; перчатки из кожи и замши; ремни, чтобы зафиксировать шарф или манишку и форму силуэта.

«Зима — это смелые сочетания фактур, цветов, многослойность и уют одновременно. Манишки, меховые шарфы, кашемировые костюмы, миксы офисного и повседневного — все это помогает выглядеть элегантно, выразительно и уверенно даже в сильный мороз. Не бойтесь экспериментировать, играйте с текстурами и цветами, и будете выглядеть суперстильно даже в самые холодные дни», — заключила Сафарова.

