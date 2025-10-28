От берета до ушанки: самые модные головные уборы сезона

С наступлением холодов выбор шапки встает перед каждым. Причем девушкам нужно не только утеплиться, но и сделать это стильно. В это время шапка становится главным аксессуаром, способным как завершить образ, так и полностью испортить его. Вместо скучных бини можно обратить внимание на более интересные и актуальные варианты.

© ГлагоL

Береты снова в моде. Теперь их шьют не только из шерсти, но и из кожи или твида. Он отлично сочетаются с пальто или объемным пуховиком. Для дерзкого образа подойдет кепи с удлиненным козырьком. Стилисты их советуют носить с укороченными куртками и строгими пальто.

Классическая бини тоже трансформировалась. Теперь модницы носят объемные модели крупной вязки, которые можно украсить брошками. Смелым выбором станет балаклава. Она не только защищает от ветра и морозов, но позволяет создавать модный многослой, отмечает канал «Мода. Стиль. Личность».

Для тех, кто не любит шапки, есть стильная повязка на голову из трикотажа или меха. Они не портят прическу. И наконец, в моду вернулась легендарная ушанка. Современные модели из натурального или искусственного меха отлично подходят к образам с пуховиками и шубами. В общем, slavic core не сдает позиции и в этом сезоне.

Как уже писал «ГлагоL», неожиданно этой осенью в моду вошли панамы. Оказалось, что их носят не только летом. В прохладную погоду более актуальные модели из кожи или плотного нейлона.