Кендалл Дженнер вышла на подиум в оригинальном костюме из фильма «Мулен Руж!»

На прошедшем шоу Vogue World 2025: Hollywood в киностудии Paramount модный мир встретился с кино. И начало вечера сразу задало тон: одной из первых на подиум вышла Кендалл Дженнер в культовом образе Сатин из фильма «Мулен Руж!» 2001 года.

Супермодель появилась в сверкающем сценическом костюме, расшитом кристаллами, созданном художниками по костюмам Кэтрин Мартин и Ангусом Стрэтхи для героини Николь Кидман в легендарной постановке База Лурмана. Этот блестящий боди-шоугёрл открыл первый акт показа — оду золотой эре Голливуда и вечной любви к его гламурным образам. В то же время сама Кидман начала шоу в созданном специально для неё наряде от Chanel.

© Mainstyle

© кадр из фильма «Мулен Руж!»

Николь Кидман в роли Сатин в фильме «Мулен Руж!», 2001 года

Дженнер уже не впервые становится частью модной вселенной Vogue World: в прошлом году она участвовала в шоу в Париже, где эффектно въехала на подиум верхом на лошади вместе с подругой и коллегой Джиджи Хадид. Недавно обе модели вновь появились вместе — на обложке октябрьского номера American Vogue 2025 года.