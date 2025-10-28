Почему королева Камилла выбрала черное платье для встречи с папой римским

Королева Камилла и король Карл III встретились с папой Львом — событие, ставшее историческим: впервые за пять столетий британский монарх и глава Католической церкви вместе участвовали в публичной молитве. Для визита Камилла выбрала шёлковое платье от Fiona Clare и кружевную мантилью от Philip Treacy. Её образ напоминал наряды покойной королевы Елизаветы II, которая придерживалась тех же традиций при аудиенциях с папой.

© Mainstyle

Однако не все королевы обязаны носить чёрное. Некоторые представительницы монарших домов имеют особое право — il privilegio del bianco, «привилегию белого». Этот редкий протокол позволяет определённым католическим королевам и принцессам появляться перед понтификом в белом. Сегодня к ним относятся королева Матильда Бельгийская, королева Летиция Испанская, принцесса Шарлен Монакская, великая герцогиня Мария Тереза Люксембургская, а также бывшие королевы София Испанская и Паола Бельгийская. Недавно, после отречения великого герцога Анри, это право, вероятно, перешло и к новой великой герцогине Стефании Люксембургской.

На мессе по случаю инаугурации папы Льва в мае этого года сразу четыре монаршие особы — Шарлен, Летиция, Матильда и Мария Тереза — прибыли в Ватикан в белом, демонстрируя свой особый статус. При этом даже обладательницы «привилегии белого» не обязаны следовать ей всегда: так, принцесса Шарлен в 2022 году выбрала чёрное платье и тёмный маникюр для встречи с папой Франциском. В отличие от них, Камилла, как супруга главы Англиканской церкви, не имеет права на белый цвет. Традиция восходит к XVI веку, когда король Генрих VIII разорвал отношения с Ватиканом и провозгласил себя верховным главой Церкви Англии.

Несмотря на историческое разделение, визит Карла и Камиллы в Ватикан стал важным шагом к диалогу между конфессиями. По словам представителей Букингемского дворца, встреча в Сикстинской капелле символизирует «значительный момент» в отношениях между Британской монархией и Католической церковью.