Супермодель Наталья Водянова вышла в свет в золотом платье и бриллиантах. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Наталья Водянова появилась на премии высокого ювелирного искусства в Монако. Супермодель позировала перед фотографами в золотом корсетном макси-платье Schiaparelli, которое было украшено пайетками. Образ манекенщицы дополнили украшения с бриллиантами и белый клатч. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и помадой.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Наталья Водянова стала героиней нового выпуска китайского журнала Vogue. Она предстала перед камерой без бюстгальтера и топа. В рамках фотосессии супермодель продемонстрировала разные прически, которые сделал парикмахер Юджин Сулейман. На обложке звезда подиумов предстала с хвостом и макияжем с черной подводкой и бордовым блеском. Автором съемки выступил хореограф Пэт Богуславский, который впервые дебютировал как фотограф.

В начале октября Наталья Водянова посетила показ бренда Ermanno Scervino, который прошел в Милане. Супермодель появилась на публике в белом платье-комбинации с глубоким декольте, длинной шубе и черных сапогах. Манекенщица дополнила образ золотыми ожерельями. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками.